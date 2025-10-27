Ричмонд
Подозреваемого в краже из магазина парня разыскивают в Иркутске

Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 октября. В одном из магазинов в Октябрьском округе Иркутска неизвестный взял с полки набор бытовой химии, шампунь и сэндвич. Молодой человек ушел из магазина, не оплатив товары. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошёл утром 4 октября.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и предположили, что к хищению может быть причастен мужчина, попавший в кадр. Правоохранители призывают молодого человека самостоятельно явиться в отдел полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское» для дачи объяснений.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (950)382−00−13, 8 (3952)35−01−01 или 102 (с любого сотового оператора связи).

Ранее агентство сообщало, что в Ангарске в одном из магазинов автозапчастей, расположенном в 17-м микрорайоне, неизвестный украл набор автомобильных инструментов. В полицию с заявлением о пропаже имущества обратился один из хозяев павильона. Инцидент произошёл 5 октября.