Полицейские не станут отстреливать собак, загрызших ребенка в Кузнецово

Сейчас отловом занимается местная администрация.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске полицейские не станут отстреливать бездомных собак, растерзавших 10-летнего мальчика в деревне Кузнецово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказал представитель ведомства Владимир Юрченко, отлов или отстрел бродячих собак не входит в должностные обязанности полицейских. Единственным исключением станет агрессивное поведение животное, угрожающее жизни и безопасности сотрудника полиции. Тогда на месте он имеет право применить табельное оружие.

Сегодня, 27 октября, в Кузнецово работают отловщики собак. Местные жители в чатах также пишут о звуках, напоминающих фейерверки. Волонтеры сообщили, что пока удалось отловить трех бездомных собак. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Под подозрение попала председатель организации по отлову собак.