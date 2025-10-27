Полицейские не станут отстреливать собак, загрызших ребенка в Кузнецово

Сегодня, 27 октября, в Кузнецово работают отловщики собак. Местные жители в чатах также пишут о звуках, напоминающих фейерверки. Волонтеры сообщили, что пока удалось отловить трех бездомных собак. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Под подозрение попала председатель организации по отлову собак.