Елочные мошенники активизировались в Беларуси — счет идет на тысячи рублей

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Участились случаи мошенничества с покупкой-продажей новогодних елей через соцсети, предупреждают в Следственном комитете Беларуси.
«Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы обмана, подстраиваясь под сезонный спрос. Весной и летом они создают фейковые учетные профили продавцов товаров для дачи, а с наступлением холодов — новогодней атрибутики, в том числе елок», — уточняет пресс-служба СК.
Так, две жительницы столицы независимо друг от друга нашли объявление в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) с предложением новогодних елей по очень привлекательной цене. На странице «продавца» имелись положительные отзывы покупателей.
Девушки оформили заказ и совершили предоплату (обязательное условие покупки). Однако ни новогодних деревьев, ни возврата денег покупательницы не дождались — продавец перестал выходить на связь. Тогда девушки обратились в милицию.
Сотрудниками правоохранительных органов установлено еще порядка десяти минчан, которые в течение последних двух месяцев пострадали от действий псевдо-продавцов елок. В общей сложности покупатели перечислили злоумышленникам не менее 3500 рублей.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по каждому из случаев мошенничества.
Будьте бдительны.
Злоумышленники активно используют рекламу и продвижение в соцсетях, используют объявления о низких ценах и глобальных скидках, тем самым привлекая потенциальных покупателей.
«Однако за привлекательными предложениями и “раскрученными” профилями скрываются мошенники, которые после получения полной предоплаты исчезают, оставляя покупателей ни с чем», — предупреждают правоохранители и призывают проявлять бдительность.