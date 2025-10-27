Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елочные мошенники активизировались в Беларуси — счет идет на тысячи рублей

Следственный комитет сообщает о новых схемах обмана: мошенники принялись за тех, кто привык ко всему готовиться заранее и без спешки, в том числе к Новому году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Участились случаи мошенничества с покупкой-продажей новогодних елей через соцсети, предупреждают в Следственном комитете Беларуси.

«Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы обмана, подстраиваясь под сезонный спрос. Весной и летом они создают фейковые учетные профили продавцов товаров для дачи, а с наступлением холодов — новогодней атрибутики, в том числе елок», — уточняет пресс-служба СК.

Так, две жительницы столицы независимо друг от друга нашли объявление в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) с предложением новогодних елей по очень привлекательной цене. На странице «продавца» имелись положительные отзывы покупателей.

Девушки оформили заказ и совершили предоплату (обязательное условие покупки). Однако ни новогодних деревьев, ни возврата денег покупательницы не дождались — продавец перестал выходить на связь. Тогда девушки обратились в милицию.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено еще порядка десяти минчан, которые в течение последних двух месяцев пострадали от действий псевдо-продавцов елок. В общей сложности покупатели перечислили злоумышленникам не менее 3500 рублей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по каждому из случаев мошенничества.

Будьте бдительны.

Мошенники активно используют соцсети и чутко подстраиваются под рыночный спрос в зависимости от сезона, предупреждают в Следственном комитете Беларуси.

Злоумышленники активно используют рекламу и продвижение в соцсетях, используют объявления о низких ценах и глобальных скидках, тем самым привлекая потенциальных покупателей.

«Однако за привлекательными предложениями и “раскрученными” профилями скрываются мошенники, которые после получения полной предоплаты исчезают, оставляя покупателей ни с чем», — предупреждают правоохранители и призывают проявлять бдительность.