Житель Ростова спасался от кредитов и потерял более 2 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону перевел мошенникам более 2 млн рублей, поверив в легенду о «спасении» от кредитов. Детали рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Сначала 24-летнему ростовчанину позвонил неизвестный. Он представился сотрудником одного из государственных ведомств и заявил, что знает о незадекларированном доходе у молодого человека. Чтобы решить проблему, собеседник потребовал назвать секретный код.
Потом начали звонить другие аферисты, якобы специалисты портала Госуслуг и банковские работники. Они еще больше напугали жертву, сообщив о краже личных данных и о займах, которые уже оформляют преступники.
Ростовчанин поверил советам, оформил несколько крупных кредитов, занял деньги у друзей и снял все свои накопления. После этого, чтобы «перебить» ложные заявки и перевести средства на «безопасные счета», он купил новый смартфон, а потом отправил деньги.
Позже, уже после всех финансовых манипуляций, пострадавший понял, что оказался жертвой мошенников. К этому моменту полицейские завели уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ), аферистов ищут.
Жителей Дона просят быть внимательными и не доверять незнакомцам. Настоящие сотрудники банков или госорганов никогда не станут просить об оформлении кредита и о переводе средств. Нельзя никому сообщать код из смс. При любом подозрительном звонке лучше сразу положить трубку и обратиться в организацию по официальному номеру с ее сайта.
