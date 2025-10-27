Житель Ростова спасался от кредитов и потерял более 2 млн рублей

Жителей Дона просят быть внимательными и не доверять незнакомцам. Настоящие сотрудники банков или госорганов никогда не станут просить об оформлении кредита и о переводе средств. Нельзя никому сообщать код из смс. При любом подозрительном звонке лучше сразу положить трубку и обратиться в организацию по официальному номеру с ее сайта.