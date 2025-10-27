МВД: руководитель госпредприятия по организации питания в учреждениях образования задержан за взятки в Беларуси

Удалось установить, что руководитель одного из государственных предприятий по организации питания в учреждениях образования Могилевской области лоббировал интересы ИП, а также коммерческих структур. В МВД заявили, что денежные вознаграждения фигуранту передавали за содействие в заключении договоров на оказание услуг.