МВД: руководитель госпредприятия по организации питания в учреждениях образования задержан за взятки в Беларуси

МВД Беларуси заявило о задержании руководителя госпредприятия за взятки.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси заявило о задержании руководителя госпредприятия за взятки в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Удалось установить, что руководитель одного из государственных предприятий по организации питания в учреждениях образования Могилевской области лоббировал интересы ИП, а также коммерческих структур. В МВД заявили, что денежные вознаграждения фигуранту передавали за содействие в заключении договоров на оказание услуг.

«При получении очередной “благодарности” 33-летнего мужчину задержали с поличным», — уточнили в ведомстве.

Следователи завели уголовные дела за получение взятки в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, МВД устанавливают иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Ранее прокуратура сообщила, что в Минске руководитель предприятия получала взятки в командировках за границей: «18 000 евро, 2000 долларов и 33 000 рублей».

Тем временем КГК сказал о жалобах учащихся на питание в школах Беларуси: «Дети не всегда едят те блюда, которые предлагаются в меню».

Кроме того, вице-премьер Юрий Шулейко сказал, в какой области Беларуси самый большой падеж скота.