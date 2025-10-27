Ричмонд
Экс-директор компании в Уфе обвиняется в неуплате налогов на 80 млн рублей

В Уфе возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 80 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе бывший директор строительной компании «Родной дом» предстанет перед судом по обвинению в крупном налоговом преступлении. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 80 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Башкирии, с 2019 по 2022 год руководитель фирмы, специализирующейся на строительстве жилых и коммерческих объектов, использовал схему с фиктивными договорами и счетами-фактурами. Часть контрагентов были созданы специально для ухода от налогов, что позволило незаконно применять налоговые вычеты. В результате государственный бюджет недополучил более 81 миллиона рублей НДС.

Для обеспечения возможной конфискации по ходатайству следователя на имущество компании наложен арест на общую сумму более 120 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

