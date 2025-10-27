Главе СК России Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с гимнастками в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела, которое завели из-за ДТП с автобусом и легковушкой в Самаре. Об этом сообщили в Следкоме.
«Автобус перевозил детскую спортивную команду. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас в СУ СК по Самарской области заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Напомним, команда юных гимнасток из Оренбуржья попала в ДТП в Самаре 25 октября. Автобус с детьми на перекрестке протаранила легковушка. Две из четырех пострадавших девочек остаются в больнице.