Главе СК России Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с гимнастками в Самаре

В Самаре завели уголовное дело из-за ДТП с легковушкой и автобусом, который перевозил спортсменок.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела, которое завели из-за ДТП с автобусом и легковушкой в Самаре. Об этом сообщили в Следкоме.

«Автобус перевозил детскую спортивную команду. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас в СУ СК по Самарской области заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, команда юных гимнасток из Оренбуржья попала в ДТП в Самаре 25 октября. Автобус с детьми на перекрестке протаранила легковушка. Две из четырех пострадавших девочек остаются в больнице.