В Иркутске воспитательница детсада перевела лжетрейдеру 2,4 млн рублей

IrkutskMedia, 27 октября. 27-летняя воспитательница детского сада стала жертвой интернет-мошенника. Она познакомилась в мессенджере с мужчиной, который представился трейдером и уверял о возможности быстро приумножить капитал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на протяжении полутора месяцев девушка переводила деньги якобы на брокерские счета, суммарно было отправлено 2,4 млн рублей. Когда она попыталась вывести средства, счета оказались заблокированы, а мошенник перестал выходить на связь.
Аналогичным образом пострадали ещё двое жителей Иркутской области, которые потеряли около 1 млн рублей.
Ранее правоохранители спасли сбережения преподавателя в Иркутске. В УБК ГУ МВД России по Иркутской области поступила информация о том, что жительница Иркутска стала потенциальной жертвой мошенников. Правоохранители оперативно связались с женщиной, установили её местонахождение.