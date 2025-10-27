В Иркутске воспитательница детсада перевела лжетрейдеру 2,4 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на протяжении полутора месяцев девушка переводила деньги якобы на брокерские счета, суммарно было отправлено 2,4 млн рублей. Когда она попыталась вывести средства, счета оказались заблокированы, а мошенник перестал выходить на связь.