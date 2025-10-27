Ричмонд
В Минске пенсионерка положила в урну 7500 рублей в пакете, поговорив по телефону

В Минске 67-летняя женщина положила в урну 7500 рублей, поговорив по домашнему телефону.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка положила в урну 7500 рублей в пакете, поговорив по телефону. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Пенсионерка положила в урну более 7500 рублей, чтобы “задекларировать”, — говорится в сообщении.

В Партизанское РУВД обратилась 67-летняя пенсионерка, ставшая жертвой мошенников. Минчанке на домашний телефон позвонили якобы сотрудники коммунальной службы. Обманным путем они выманили у женщины паспортные данные.

После этого с пенсионеркой уже в мессенджере по видеосвязи связался якобы правоохранитель. Звонивший заявил, что паспортными данными минчанки воспользовались мошенники, они производят незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска, аферист сказал пенсионерке задекларировать все имеющиеся у нее деньги.

«Женщина поверила аферистам, собрала более 7500 рублей, завернула в пакет, и положила в урну по указанному адресу», — сообщили в ГУВД.

После этого с женщиной перестали выходить на связь. Пенсионерка обратилась в милицию. По указанному факту заведено уголовное дело.

