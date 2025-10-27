В Минске пенсионерка положила в урну 7500 рублей в пакете, поговорив по телефону

После этого с пенсионеркой уже в мессенджере по видеосвязи связался якобы правоохранитель. Звонивший заявил, что паспортными данными минчанки воспользовались мошенники, они производят незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска, аферист сказал пенсионерке задекларировать все имеющиеся у нее деньги.