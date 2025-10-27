Ричмонд
В Молдове житель дома, где произошел взрыв, скончался в больнице: Две пострадавшие семьи временно размещены в общежитии, остальных приютили родственники и друзья

По предварительной информации, взрыв произошел из-за отопительного котла, установленного без разрешения и с нарушением норм безопасности.

Источник: Комсомольская правда

«Полиция начала расследование для установления всех обстоятельств взрыва», — сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Флорешт Лилия Харя.

Две пострадавшие семьи временно размещены в общежитии лицея имени Антона Чехова во Флорештах, остальных жильцов временно приютили родственники или друзья, сообщил заммэра Флорешт Ион Мунтяну. Житель дома во Флорештах, в котором в субботу произошел взрыв, скончался сегодня утром в больнице.

Две пострадавшие семьи временно размещены в общежитии лицея имени Антона Чехова во Флорештах, остальных жильцов временно приютили родственники или друзья, сообщил заммэра Флорешт Ион Мунтяну.

Напомним, что городе Флорешть произошёл взрыв в одной из квартир. Пострадали мужчина 68 лет — владелец жилья, и 17-летняя девушка из соседней квартиры.

После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» депутатка PAS Лариса Новак.

Техническая инспекция установила, что по предварительным причинам, взрыв во Флорештах произошел из-за котла, установленного неавторизованным лицом.

