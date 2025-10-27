Мужчина из Братска позвал девушку на свидание и лишился 114 тысяч рублей

IrkutskMedia, 27 октября. В Братске 25-летний местный житель стал жертвой мошенничества через социальную сеть. Молодой человек познакомился с девушкой, которая предложила встретиться в театре и прислала ссылку для покупки билетов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ожидании встречи мужчина лишился 114 тысяч рублей.
Всего за минувшие выходные жители Приангарья перечислили на счета аферистов 6,3 млн рублей — пострадали девять жителей региона, из них трое доверились словам лжеброкеров о «рекордном» заработке на инвестициях.
Напомним, 27-летняя воспитательница детского сада стала жертвой интернет-мошенника. Она познакомилась в мессенджере с мужчиной, который представился трейдером и уверял о возможности быстро приумножить капитал.