Глава Башкирии раскритиковал состояние города Туймазы

Хабиров подчеркнул, что его оценка может вызвать недовольство жителей Туймазов, однако соседний город Октябрьский демонстрирует совершенно иную ситуацию. По мнению руководителя региона, это свидетельствует о том, что проблема связана с качеством управления на местном уровне.