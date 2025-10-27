Глава Башкирии раскритиковал состояние города Туймазы

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство состоянием города Туймазы, административного центра Туймазинского района. На оперативном совещании правительства в ЦУРе он отметил, что содержание города оставляет желать лучшего.
Хабиров подчеркнул, что его оценка может вызвать недовольство жителей Туймазов, однако соседний город Октябрьский демонстрирует совершенно иную ситуацию. По мнению руководителя региона, это свидетельствует о том, что проблема связана с качеством управления на местном уровне.
Глава республики поручил главе Туймазинского района Булату Мусину и министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирине Головановой подготовить подробный доклад по этому вопросу к следующей неделе.
