За выходные жители Иркутской области перевели мошенникам 6,3 миллиона рублей. Жертвами телефонных аферистов стали девять человек. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, самую значительную сумму потеряла 27-летняя воспитательница детского сада. Ее обманул мужчина, с которым она познакомилась в мессенджере. Он выдавал себя за успешного трейдера и обещал легкий заработок. В течение полутора месяцев общения девушка переводила ему деньги средства, веря, что инвестирует их в ценные бумаги.
— Всего сибирячка потеряла 2,4 миллиона рублей. Когда она попыталась забрать накопления, «счета» оказались заблокированы, а знакомый перестал выходить на связь, — сообщили в полиции.
Таким образом обманули еще двух жителей региона. А 25-летний житель Братска стал жертвой мошенников, потеряв крупную сумму денег после знакомства в соцсети. Незнакомка предложила парню сходить на свидание в театр и отправила ссылку на покупку билетов. Перейдя по ней, житель северной столицы Приангарья лишился 114 тысяч рублей.