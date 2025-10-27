За выходные жители Иркутской области перевели мошенникам 6,3 миллиона рублей. Жертвами телефонных аферистов стали девять человек. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, самую значительную сумму потеряла 27-летняя воспитательница детского сада. Ее обманул мужчина, с которым она познакомилась в мессенджере. Он выдавал себя за успешного трейдера и обещал легкий заработок. В течение полутора месяцев общения девушка переводила ему деньги средства, веря, что инвестирует их в ценные бумаги.