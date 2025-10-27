Жители Кубани нашли четыре боеприпаса времен войны при сборе грибов

Жители Кубани нашли четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны при сборе грибов. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.
Грибники обнаружили 82-мм минометную мину недалеко от поселка Асфальтовая Гора в Апшеронском районе. Такой же боеприпас найден возле села Безымянного в Горячем Ключе.
Еще одну мину и 130-мм артиллерийский снаряд жители региона обнаружили в окрестностях станицы Шапшугской в Абинском районе. Все найденные боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны.
«Специалисты инженерно-технических групп ОМОН “Пластун” и “Шторм-Юг” регионального управления Росгвардии провели работы по уничтожению четырех взрывоопасных предметов», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Жителям региона напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать о них по телефонам 102 или 112. Трогать или перемещать такие находки запрещено.