Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке

Юный блогер устроил ночной заезд с фейерверками на пешеходной Покровке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Источник: Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры"

На опубликованных кадрах видно, что по улице медленно едет белый легковой автомобиль. Слышна громкая музыка и раздаются залпы фейерверков. При этом парень сидит на капоте, а машину украшает огромный портрет какого-то человека. Пользователи соцсетей в комментариях осудили поступок молодого человека. «Ничего, кроме дискомфорта и шума, он не принес людям», «Его надо наказать так жестко, чтобы другие тряслись от мысли поступить также», — написали возмущенные нижегородцы.

Редакция НИА «Нижний Новгород» в связи с произошедшим направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области. Ранее сообщалось, что студент получил штраф за парковку на тротуаре на Большой Покровской улице.