Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке

На опубликованных кадрах видно, что по улице медленно едет белый легковой автомобиль. Слышна громкая музыка и раздаются залпы фейерверков. При этом парень сидит на капоте, а машину украшает огромный портрет какого-то человека. Пользователи соцсетей в комментариях осудили поступок молодого человека. «Ничего, кроме дискомфорта и шума, он не принес людям», «Его надо наказать так жестко, чтобы другие тряслись от мысли поступить также», — написали возмущенные нижегородцы.