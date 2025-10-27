Стали известны детали о подозреваемых в попытке похищения Мостового

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Двое подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения футболиста в Санкт-Петербурге являются студентами Морской технической академии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Двое из подозреваемых являются студентами 2-го и 3-го курса Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина», — сказал собеседник агентства.
Ранее правоохранители задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя Сергея Селегеня и в попытке похищения Андрея Мостового в Петербурге. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Организатором похищения бизнесмена и футболиста оказался студент-второкурсник, сообщили в МВД РФ.
По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей.