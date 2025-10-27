В Польше по подозрению в шпионаже арестовали двух граждан Украины

В польском городе Катовице задержаны 32-летний гражданин и 34-летняя гражданка Украины по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию пресс-секретаря министра-координатора по делам спецслужб Яцека Добжиньского в социальной сети Х.