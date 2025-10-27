В Польше по подозрению в шпионаже арестовали двух граждан Украины

В польском городе Катовице задержаны 32-летний гражданин и 34-летняя гражданка Украины по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию пресс-секретаря министра-координатора по делам спецслужб Яцека Добжиньского в социальной сети Х.
По словам Добжиньского, подозреваемые выполняли разведывательные задания, связанные с выявлением военного потенциала Польши. Они также занимались установкой устройств для скрытого наблюдения за критически важной инфраструктурой.
Собранные ими сведения касались военнослужащих Вооруженных сил Польши и объектов критической инфраструктуры, включая транспортные узлы, которые используются для логистической и военной поддержки Украины.
Как уточнил Добжиньский, следствие по делу о подозрении в шпионаже контролирует Военный отдел Окружной прокуратуры в Люблине. По решению суда оба подозреваемых будут находиться под стражей в течение трех месяцев.
Согласно информации Polsat News, задержание фигурантов 14 октября проводили совместно Агентство внутренней безопасности (ABW) и Служба военной контрразведки (SKW). У них были изъяты многочисленные средства связи и оборудование для шпионажа.