Заказчик похищения футболиста Мостового может скрываться не в России

Один из предполагаемых участников похищения в Санкт-Петербурге предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения футболиста Андрея Мостового заявил, что заказчик преступлений находится за пределами России. Видео с допросом опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«Я его (заказчика.— “Ъ”) не видел никогда в жизни. Знаю только, что он не из России. Откуда, не говорили нам», — сказал задержанный. Другие подозреваемые заявили, что им предложили за деньги «инсценировать» похищение. Указания они получали по телефону не на прямую от заказчика, а через посредников, утверждают фигуранты.

23 октября на Крестовском острове в Санкт-Петербурге преступники пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Спустя два дня — предпринимателя Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Спортсмен смог сбежать и вызвать полицию. Однако вторую жертву злоумышленники заставили перевести им 210 тыс. руб. Правоохранители пока официально не подтвердили личности потерпевших. Однако Ирина Волк уточняла, что это «предприниматель» и «известный футболист». Силовики задержали четырех человек.

