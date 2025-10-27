Заказчик похищения футболиста Мостового может скрываться не в России

«Я его (заказчика.— “Ъ”) не видел никогда в жизни. Знаю только, что он не из России. Откуда, не говорили нам», — сказал задержанный. Другие подозреваемые заявили, что им предложили за деньги «инсценировать» похищение. Указания они получали по телефону не на прямую от заказчика, а через посредников, утверждают фигуранты.