Задержан пятый подозреваемый в попытке похищения футболиста Мостового

О попытке похищения спортсмена в Санкт-Петербурге ведомство рассказало сегодня. По данным следствия, трое неизвестных попытались затолкать Мостового в микроавтобус вечером 23 октября. Однако футболист отбился от нападавших и скрылся.
Через два дня три человека в масках схватили Селегеня, надели на него наручники и втащили в автомобиль. Они заставили бизнесмена перевести 210 тыс. руб., а также требовали выкуп в размере 10 млн руб. 26 октября злоумышленников задержали.
Во время допроса похитители рассказали, что пошли на преступление за предложенную награду в 5 млн руб. Заказчик похищения, предположительно, находится за пределами России. Возбуждены уголовные дела о разбое, а также похищении и покушении на похищение человека.