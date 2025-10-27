Мошенники обманули двух нижегородок при покупке бани-бочки

Так, 77-летняя жительница деревни Черемисское в Кстовском районе нашла в интернете объявление о продаже бани-бочки и договорилась об услуге изготовления и доставки. Указанная стоимость деревянной конструкции составляла 322 тысячи рублей. По требованию продавца она перечислила половину суммы в качестве предоплаты. Однако связь с «продавцом» оборвалась после перечисления денежных средств, а объявление было удалено.