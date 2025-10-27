Мошенники обманули двух нижегородок при покупке бани-бочки

Мошенники обманули двух жительниц Нижегородской области при покупке бани-бочки, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Так, 77-летняя жительница деревни Черемисское в Кстовском районе нашла в интернете объявление о продаже бани-бочки и договорилась об услуге изготовления и доставки. Указанная стоимость деревянной конструкции составляла 322 тысячи рублей. По требованию продавца она перечислила половину суммы в качестве предоплаты. Однако связь с «продавцом» оборвалась после перечисления денежных средств, а объявление было удалено.
Аналогичный случай произошел в Тоншаеве. 49-летняя женщина также нашла объявление о продаже бани-бочки. После общения в мессенджере с якобы продавцом она перевела мошенникам 300 тысяч рублей. После чего общение прекратилось, а объявление было снято с торговой онлайн-площадки.
Возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают личности причастных к совершению данных преступлений.