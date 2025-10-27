В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров, спасли одного человека

В МЧС также рассказали о погоде, которая сохранится в течение 27 октября. Жителей региона предупреждают: днем в отдельных территориях возможны небольшие и умеренные грозовые дожди, а также ливни. Ветер будет юго-восточным 7−12 м/с, но в непогоду его порывы могут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха — около +10−15 градусов, по югу и востоку до +19 градусов.