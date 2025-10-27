В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров, спасли одного человека

За сутки 26 октября в Ростовской области потушили несколько пожаров, также велись работы на местах ДТП. Статистику происшествий опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, за отчетный период случилось семь техногенных пожаров. Во время тушения одного из возгораний спасли человека. На места дорожных аварий спасатели выезжали два раза.
Всего было задействовано 112 человек и 28 единиц техники.
В МЧС также рассказали о погоде, которая сохранится в течение 27 октября. Жителей региона предупреждают: днем в отдельных территориях возможны небольшие и умеренные грозовые дожди, а также ливни. Ветер будет юго-восточным 7−12 м/с, но в непогоду его порывы могут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха — около +10−15 градусов, по югу и востоку до +19 градусов.
