Китай сделал заявление после крушения двух бортов ВМС США

Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил о возможности оказания гуманитарной помощи США после падения вертолета и истребителей ВМС США в Южно-Китайское море. В дипломатическом ведомстве добавили, что военные учения вблизи китайских границ несут угрозу стабильности региона.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О реакции МИД КНР на двойную авиакатастрофу рассказал американский новостной журнал Newsweek, пишет «Лента.ру». Представитель министерства Го Цзякунь сообщил, что помощь на гуманитарных основаниях будет предоставлена Штатам, если Вашингтон обратиться с такой просьбой.

Китайский дипломат отметил, что военные учения, в ходе которых с авианосца «Нимиц» упали вертолет и истребитель, проводятся США в Южно-Китайском море вблизи спорных участков, что усиливает напряжение между странами региона.

Newsweek обращает внимание, что две авиакатастрофы произошли в течение часа — вертолет и истребитель, поднявшиеся в воздух с палубы авианосца, рухнули при проведении плановых операций. Крушения произошли в день прибытия американского президента Дональда Трампа на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре. Хозяину Белого дома пришлось прокомментировать инциденты. Политик заявил, что два борта упали в море предположительно из-за плохого топлива.

Заявление МИД Китая о помощи было сделано перед встречей китайского лидера Си Цзиньпина с Дональдом Трампом в Малайзии. Переговоры глав двух держав намечены на 30 октября.

