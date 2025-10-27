Китай сделал заявление после крушения двух бортов ВМС США

Newsweek обращает внимание, что две авиакатастрофы произошли в течение часа — вертолет и истребитель, поднявшиеся в воздух с палубы авианосца, рухнули при проведении плановых операций. Крушения произошли в день прибытия американского президента Дональда Трампа на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре. Хозяину Белого дома пришлось прокомментировать инциденты. Политик заявил, что два борта упали в море предположительно из-за плохого топлива.