На Вторчермете в квартире рванул газовый баллон

В понедельник 27 октября на Елизаветинском шоссе раздался грохот, после чего во двор одного из жилых домов вылетели выбитые окна. Как оказалось, рванул газовый баллончик.
— Сообщение о происшествии поступило в 16.25, — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — На третьем этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газового баллончика для горелки.
По данным МЧС, возгорания в результате происшествия не произошло. Никто из людей не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и семь огнеборцев.