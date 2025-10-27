Ричмонд
На Вторчермете в квартире рванул газовый баллон

В квартире на Елизаветинском шоссе, где рванул газовый баллон, выбило окна.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник 27 октября на Елизаветинском шоссе раздался грохот, после чего во двор одного из жилых домов вылетели выбитые окна. Как оказалось, рванул газовый баллончик.

— Сообщение о происшествии поступило в 16.25, — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — На третьем этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газового баллончика для горелки.

По данным МЧС, возгорания в результате происшествия не произошло. Никто из людей не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и семь огнеборцев.