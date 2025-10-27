Что известно о попытке похищения футболиста Андрея Мостового

Футболисту Андрею Мостовому 27 лет, в прошлом сезоне он стал лучшим игроком петербургского «Зенита», пишет «РИА Новости Спорт». Мостовой является четырехкратным чемпионом России и обладателем целого ряда наград: Кубка и пяти Суперкубков страны. Отмечается, что он начинал карьеру в молодежных командах ЦСКА и «Локомотива», а на профессиональном уровне играл за «Долгопрудный», «Химки» и «Сочи». Кроме того, с 2020 года он вызывается в сборную России.