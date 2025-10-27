Что известно о попытке похищения футболиста Андрея Мостового

Попытка похищения футболиста произошла в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. По информации «КП-Спорт», когда Мостовой садился за руль своего «Гелендвагена», на него напали двое неизвестных в черной одежде, выбежавшие из минивэна. Мостовой и находившийся поблизости хоккеист Александр Гракун дали отпор нападавшим. Благодаря этому футболисту удалось убежать, а преступники были вынуждены спешно скрыться.
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что спустя двое суток, 25 октября, на той же улице был похищен предприниматель Сергей Селегень. Преступники затолкали его в Toyota Land Cruiser, надели наручники и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Полиция остановила автомобиль на Морском проспекте и задержала троих злоумышленников. Именно данная преступная группа ранее пыталась похитить футболиста «Зенита».
Четвертого подозреваемого задержали в городе Кудрове Всеволожского района Ленинградской области. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Позднее стало известно, что в Зарайске Московской области задержан пятый подозреваемого, 27-летний местный житель, указывает ТАСС.
27 октября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых подозреваемых в похищении футболиста Мостового. Имена обвиняемых: Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владимир Яковлев.
По информации «РЕН ТВ», на допросе один из задержанных заявил, что заказчиком преступлений был некий Слава «Сатанист» из Telegram. Другой задержанный подтвердил, что их целью было «похитить человека и раскрутить его на деньги», требуя перевести средства на реквизиты, полученные через мессенджер.
По данным «Коммерсанта», один из предполагаемых участников похищения заявил, что заказчик преступлений находится за пределами России, и что задержанные получали указания по телефону не напрямую, а через посредников.
Футболисту Андрею Мостовому 27 лет, в прошлом сезоне он стал лучшим игроком петербургского «Зенита», пишет «РИА Новости Спорт». Мостовой является четырехкратным чемпионом России и обладателем целого ряда наград: Кубка и пяти Суперкубков страны. Отмечается, что он начинал карьеру в молодежных командах ЦСКА и «Локомотива», а на профессиональном уровне играл за «Долгопрудный», «Химки» и «Сочи». Кроме того, с 2020 года он вызывается в сборную России.