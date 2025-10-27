Иркутянина, сбившего насмерть женщину на «зебре», отправили под домашний арест

В Ленинском суде Иркутска 27 октября избрали меру пресечения для 19-летнего парня, который несколько дней назад сбил насмерть на «зебре» 40-летнюю женщину. На время следствия его поместили под домашним арестом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
По данному ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженное с оставлением места ДТП». Да, «автомобилист» никогда не имел водительского удостоверения, а также сбежал после совершения наезда на пешехода. Как он сам рассказал потом в отделе полиции — испугался.
— Изучив представленные материалы, выслушав мнения стороны обвинения и защиты, суд избрал водителю меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, — сообщают в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
Это значит, что обвиняемому нельзя выходить из дома, пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться с некоторыми людьми, которые участвуют в деле. Пока постановление суда не вступило в законную силу.
