Иркутянина, сбившего насмерть женщину на «зебре», отправили под домашний арест

По данному ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженное с оставлением места ДТП». Да, «автомобилист» никогда не имел водительского удостоверения, а также сбежал после совершения наезда на пешехода. Как он сам рассказал потом в отделе полиции — испугался.