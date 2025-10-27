Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянина, сбившего насмерть женщину на «зебре», отправили под домашний арест

У 19-летного «автомобилиста» никогда не было водительского удостоверения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ленинском суде Иркутска 27 октября избрали меру пресечения для 19-летнего парня, который несколько дней назад сбил насмерть на «зебре» 40-летнюю женщину. На время следствия его поместили под домашним арестом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

По данному ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженное с оставлением места ДТП». Да, «автомобилист» никогда не имел водительского удостоверения, а также сбежал после совершения наезда на пешехода. Как он сам рассказал потом в отделе полиции — испугался.

— Изучив представленные материалы, выслушав мнения стороны обвинения и защиты, суд избрал водителю меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, — сообщают в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Это значит, что обвиняемому нельзя выходить из дома, пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться с некоторыми людьми, которые участвуют в деле. Пока постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что утром 27 октября в Иркутской области произошло ДТП с участием семи большегрузов и легковушки. В этой аварии погиб один человек.