В Ростовской области раскрыли убийство, совершенное больше 20 лет назад

В Ростовской раскрыли убийство 23-летней девушки, совершенное в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Трагедия произошла более 20 лет назад в Волгодонске. По данным следствия, тело погибшей с признаками насильственной смерти нашли на территории детского сада. Первоначальное расследование не дало результатов, личность преступника установить не смогли. В связи с этим расследование было приостановлено, но попытки разобраться в деле не оставляли.
Спустя время вещественные доказательства изучили повторно. На этот раз работа велась совместно с сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Южному федеральному округу ГУК (КЦ) СК России и представителями МВД.
В итоге продвинуться в расследовании помогли современные технологии. Криминалисты снова провели молекулярно-генетические экспертизы, и на вещественных доказательствах обнаружили профиль ДНК.
По генетическому следу установили подозреваемого, им оказался 45-летний житель Волгодонского района. На допросе мужчина признал вину и описал обстоятельства преступления.
По его словам, в ночь на 25 декабря 2004 года он находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев на улице девушку, подошел к ней, заговорил, а потом напал. Желая скрыть свой поступок, он устроил расправу, затем забрал вещи жертвы и продал на рынке.
В отношении задержанного завели дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему уже предъявили обвинение. По решению суда мужчину взяли под стражу. Расследование продолжается.
