Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешеход погиб под колесами Toyota на трассе Тюмень-Омск

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

26 октября в 21:10 на 609-м км автодороги Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. Под колеса Toyota Sprinter Marino попал мужчина, переходивший трассу в неустановленном месте. О ЧП сообщило УМВД региона.

За рулем легковой иномарки находился 33-летний водитель. Сбитый им пешеход попал в медицинское учреждение, однако вскоре скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей. Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают уточнять.

Ранее «КП Омск» сообщила, что на городской парковке Renault сбил девочку-подростка.