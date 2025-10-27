Пешеход погиб под колесами Toyota на трассе Тюмень-Омск

26 октября в 21:10 на 609-м км автодороги Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. Под колеса Toyota Sprinter Marino попал мужчина, переходивший трассу в неустановленном месте. О ЧП сообщило УМВД региона.
За рулем легковой иномарки находился 33-летний водитель. Сбитый им пешеход попал в медицинское учреждение, однако вскоре скончался от полученных травм, несмотря на усилия врачей. Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают уточнять.
