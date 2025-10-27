Ричмонд
Двое омичей пострадали при столкновении Hyundai и пассажирского автобуса

Авария произошла в Кировском округе города.

Источник: Комсомольская правда

27 октября в 17:00 на улице 2-й Солнечной столкнулись легковой «Хендай» и пассажирский автобус «НефАЗ» маршрута № 24. Пострадали два человека. Деталями инцидента поделились в омском управлении МВД.

По предварительным данным, 41-летний водитель при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автобусу под управлением 47-летней женщины. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась находившейся в салоне легковушки омичке и 31-летнему пассажиру автобуса.

В пресс-службе полиции уточнили, что на момент инцидента автобус перевозил десятерых человек. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки. Ее взяла на контроль региональная прокуратура.

