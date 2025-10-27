Двое омичей пострадали при столкновении Hyundai и пассажирского автобуса

По предварительным данным, 41-летний водитель при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автобусу под управлением 47-летней женщины. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась находившейся в салоне легковушки омичке и 31-летнему пассажиру автобуса.
В пресс-службе полиции уточнили, что на момент инцидента автобус перевозил десятерых человек. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки. Ее взяла на контроль региональная прокуратура.
Ранее «КП Омск» сообщила, что на улице Красный Путь Renault Logan сбил 12-летнюю девочку.