Двое омичей пострадали при столкновении Hyundai и пассажирского автобуса

По предварительным данным, 41-летний водитель при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автобусу под управлением 47-летней женщины. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась находившейся в салоне легковушки омичке и 31-летнему пассажиру автобуса.