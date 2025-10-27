Ричмонд
Суд Петербурга арестовал пытавшихся похитить футболиста «Зенита» Мостового

Суд в Санкт-Петербурге на два месяца арестовал четырех мужчин, которые пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Об этом 27 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: Соцсети

Мера пресечения избрана Самиру Павлову, Степану Мирошину, Рустаму Худайкулову и Владиславу Яковлеву — они заключены под стражу на два месяца, до 25 декабря.

Новость дополняется.