Бастрыкин поручил завести дело из-за избиения 11-летнего мальчика в Башкирии

Жительница Ишимбая Жанна Переверзева обвинила тренера по дзюдо Александр Кононова в избиении ее 11-летнего сына Захара во время занятий. Женщина написала на преподавателя заявление в полицию и требует его наказать. Сам мужчина утверждает, что никаких телесных повреждений не наносил.