Бастрыкин поручил завести дело из-за избиения 11-летнего мальчика в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на 11-летнего мальчика в Башкирии. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Жительница Ишимбая Жанна Переверзева обвинила тренера по дзюдо Александр Кононова в избиении ее 11-летнего сына Захара во время занятий. Женщина написала на преподавателя заявление в полицию и требует его наказать. Сам мужчина утверждает, что никаких телесных повреждений не наносил.
Следком Башкирии начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Бастрыкин поручил руководителю республиканского СК Владимиру Архангельскому завести уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.
