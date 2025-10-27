Не будут сыпать «соль» на рану: На молдавской таможне изъяли крупную партию наркотиков — товар был спрятан в запасном колесе

Задержаны контрабандисты с наркотиками в запаске BMW.
Крупная партия наркотиков не дошла до потребителей: На пункте пропуска «Паланка» сотрудники следствия изъяли 2 килограмма психотропного вещества ПВП («соли»), рыночная стоимость которых превышает 800 000 леев.
Наркотик был спрятан в запасном колесе автомобиля BMW, который следовал на въезд в Молдову 25 октября. За рулём находился 68-летний иностранец, а его пассажиром был 55-летний гражданин Молдовы.
Правоохранители установили, что подозреваемые занимались онлайн-торговлей разными видами наркотиков через Telegram. Оба контрабандиста арестованы на 30 суток.
