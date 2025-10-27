Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не будут сыпать «соль» на рану: На молдавской таможне изъяли крупную партию наркотиков — товар был спрятан в запасном колесе

На пункте пропуска «Паланка» сотрудники следствия изъяли 2 килограмма психотропного вещества ПВП («соли»), рыночная стоимость которых превышает 800 000 леев [видео]

Источник: Комсомольская правда

Задержаны контрабандисты с наркотиками в запаске BMW.

Крупная партия наркотиков не дошла до потребителей: На пункте пропуска «Паланка» сотрудники следствия изъяли 2 килограмма психотропного вещества ПВП («соли»), рыночная стоимость которых превышает 800 000 леев.

Наркотик был спрятан в запасном колесе автомобиля BMW, который следовал на въезд в Молдову 25 октября. За рулём находился 68-летний иностранец, а его пассажиром был 55-летний гражданин Молдовы.

Правоохранители установили, что подозреваемые занимались онлайн-торговлей разными видами наркотиков через Telegram. Оба контрабандиста арестованы на 30 суток.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.

Министр энергетики Дорин Жунгиету выступил с однозначным заявлением: предпосылок для пересмотра тарифов на электроэнергию в сторону уменьшения… нет (далее…).

Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.

Впервые в истории страны торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным (далее…).

Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.

Подробности взрыва во Флорештах: пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей (далее…).