Суд оштрафовал фаната «Зенита» за оскорбительный баннер в адрес Дегтярева

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд вынес решение о штрафе для фаната футбольного клуба «Зенит» за демонстрацию оскорбительного баннера, направленного против министра спорта РФ, Михаила Дегтярева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде штрафа в три тысячи рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок шесть месяцев», — говорится сообщении.
Причиной разбирательства стал инцидент во время кубковой встречи между командами «Зенит» и «Ахмат», когда на трибунах был развернут баннер с нецензурным высказыванием в адрес Дегтярева. Поводом для акции стало заявление министра о том, что он не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Суд квалифицировал действия болельщика как административное нарушение, подчеркнув неприемлемость подобных форм выражения протеста на спортивных площадках.
Накануне, 26 октября, «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра, проходившая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:1. Гости из Москвы первыми открыли счет — на 26-й минуте отличился Бителло. Андрей Мостовой восстановил равенство на 42-й минуте, а Густаво Мантуан на 71-й минуте вывел петербургскую команду вперед.