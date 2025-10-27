Суд оштрафовал фаната «Зенита» за оскорбительный баннер в адрес Дегтярева

Причиной разбирательства стал инцидент во время кубковой встречи между командами «Зенит» и «Ахмат», когда на трибунах был развернут баннер с нецензурным высказыванием в адрес Дегтярева. Поводом для акции стало заявление министра о том, что он не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Суд квалифицировал действия болельщика как административное нарушение, подчеркнув неприемлемость подобных форм выражения протеста на спортивных площадках.