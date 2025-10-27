В Петербурге отчим тайно снимал, как падчерицы моются в ванной

В Санкт-Петербурге девушка обнаружила скрытую камеру, замаскированную под коробку из-под крема, в ванной комнате. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Пострадавшая обратила внимание на подозрительные отверстия в упаковке и нашла внутри микрокамеру с картой памяти. Она немедленно обратилась в полицию, предположив, что устройство могло долгое время вести скрытую съёмку.
Помимо девушки, ванной комнатой регулярно пользовалась её несовершеннолетняя сестра. Подозрения пали на 40-летнего отчима, работающего в магазине электроники. Вскоре мужчина написал явку с повинной.
Правоохранительные органы изъяли у подозреваемого жёсткие диски и другие носители информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
