Недоношенный младенец очнулся в гробу перед своими похоронами

В Бразилии младенец, которого врачи признали мёртвым, очнулся прямо во время собственных похорон. Об этом пишет сайт Metropoles.com.
Мальчик появился на свет в городе Риу-Бранку на сроке всего 23 недели и весил чуть больше полкило. После родов врачи сообщили семье, что ребёнок не дышит, и оформили свидетельство о смерти. Тело малыша передали родственникам, чтобы похоронить.
Но на следующий день, во время прощания, одна из родственниц вдруг услышала из гроба тихий плач. Люди в ужасе открыли крышку — ребёнок был жив и даже пытался шевелиться. Его сразу отвезли обратно в больницу.
Врачи боролись за жизнь мальчика, но состояние было критическим: он слишком рано родился и провёл почти 12 часов без медицинской помощи. Спасти его не удалось — через несколько часов медики окончательно констатировали смерть.
Власти уже начали расследование, чтобы выяснить, почему новорождённого так быстро признали мёртвым и кто несёт ответственность за эту трагедию. Семья требует наказать виновных и утверждает, что ребёнка можно было спасти, если бы всё проверили как следует.