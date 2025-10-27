В Ревде машина насмерть сбила двоих детей

На улице Чехова произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и сбил трёх девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании «зелёного».