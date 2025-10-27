Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ревде машина насмерть сбила двоих детей

В Ревде (Свердловская область) произошла авария, в которой погибли дети.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

На улице Чехова произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и сбил трёх девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании «зелёного».

Позже машина врезалась в здание. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу, где ей оказывают помощь, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.