Автомобиль сбил ребенка на Осеннем бульваре возле метро «Крылатское» в Москве. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в Telegram-канале «Крылатское-Кунцево Live» со ссылкой на местных жителей.
— По предварительной информации, девочка восьми-девяти лет перебегала дорогу в неположенном месте. Ее госпитализируют. Скорая, полиция и пожарные сейчас находятся на месте, — сказано в сообщении.
25 октября водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в столичном районе Капотня. Пострадавшую доставили в больницу.
В июне водитель грузовика сбил насмерть 11-летнего мальчика на Михалковской улице в столице. Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в него влетела машина. Ребенок скончался до прибытия медиков. Водителя грузовика задержали.