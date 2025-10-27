Здание Лениздата загорелось на набережной реки Фонтанки. В Петербурге на набережной Фонтанки огонь охватил пятиэтажное здание Лениздата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу. По словам очевидцев, всю набережную Фонтанки затянуло едким черным дымом, а из окон здания виднелись языки пламени.
— Горит обстановка. Площадь пожара уточняется, — рассказали в пресс-службе ведомства. Информации о пострадавших пока не поступало. К тушению пожара привлекли четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.
Здание «Лениздата» (или же Дом прессы) построили в 1964 году архитекторы В. Ф. Хрущевым и С. И. Неймарком. В 2009 году «Лениздат» прекратил свою деятельность, а на его месте создали «Ленинградское издательство» (ныне Издательский дом «Ленинград»). С февраля 2016 года здание принадлежит концерну «Питер». В настоящее время здесь разместили бизнес-центр, помещения которого сдаются в аренду различным фирмам.
К слову, «Лениздат» — первое советское издательство, основанное в 1917 году. В нем размещались редакции крупнейших ленинградских газет, от официальной «Ленинградской правды» до детского еженедельного издания «Ленинские искры».