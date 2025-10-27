Здание Лениздата загорелось на набережной реки Фонтанки

Здание «Лениздата» (или же Дом прессы) построили в 1964 году архитекторы В. Ф. Хрущевым и С. И. Неймарком. В 2009 году «Лениздат» прекратил свою деятельность, а на его месте создали «Ленинградское издательство» (ныне Издательский дом «Ленинград»). С февраля 2016 года здание принадлежит концерну «Питер». В настоящее время здесь разместили бизнес-центр, помещения которого сдаются в аренду различным фирмам.