Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на шесть лет

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года он присоединился к украинскому вооруженному формированию и, будучи наемником, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Установлено, что перед участием в боевых действиях, Лимонтас прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, формой и специализированным снаряжением.