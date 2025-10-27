Ричмонд
Литовского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на шесть лет

Повилас Адомас объявлен в международный розыск.

Источник: Аргументы и факты

Литовский наемник Повилас Адомас Лимонтас, воевавший на стороне Киева, заочно осужден в РФ на шесть лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск, о чем информирует Следственный комитет РФ.

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, собранные доказательства были признаны судом достаточными для заочного осуждения гражданина Литвы, Лимонтаса Повиласа Адомаса, признанного виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года он присоединился к украинскому вооруженному формированию и, будучи наемником, участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Установлено, что перед участием в боевых действиях, Лимонтас прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, формой и специализированным снаряжением.

В Следственном комитете подчеркнули, что суд заочно приговорил Лимонтаса к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также было добавлено, что Лимонтас объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, осудили на 12 лет.