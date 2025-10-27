Ричмонд
Le Parisien: задержанный за ограбление Лувра имеет двойное гражданство

Французские правоохранители задержали двух предполагаемых преступников.

Источник: Аргументы и факты

Один из мужчин, задержанных по делу об ограблении Лувра, имеет гражданство Франции и Алжира, пишет газета Le Parisien, ссылаясь на источник.

Он рассказал, что задержанному 39 лет, его личность установили по волосам, которые нашли в мотошлеме, оставленном на месте преступления. Вторым задержанным оказался француз малийского происхождения, его частицы ДНК нашли на желтом жилете, который остался в музее после бегства преступников, сообщил источник.

По его словам, правоохранители перед задержанием подозреваемых следили за ними в течение нескольких часов. С помощью задержанных следователи хотят выйти еще на двух предполагаемых участников ограбления, а также на главу группировки, отметил он.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали одного из предполагаемых преступников в аэропорту «Шарль-де-Голль», когда тот пытался улететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, когда он намеревался бежать в Мали. Оба являются уроженцами парижского пригорода Обервилье.

Напомним, ограбление Лувра было совершено 19 октября. Грабители вынесли из музея девять ювелирных украшений, в том числе из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, впоследствии украденную корону императрицы Евгении де Монтихо смогли найти и вернуть в Лувр. Нанесенный ущерб составляет порядка 88 млн евро.