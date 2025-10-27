В аэропорту Калуги ввели ограничения на полёты

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги (Грабцево)», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что за ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.
