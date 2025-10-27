Блогера Леонардо Ди Ванче избили в центре Москвы из-за комментария в Сети

— Это сталкер, это был второй раз. Первый раз Леня от него уехал на велосипеде. Когда они встретились, он сказал: «Наконец-то мы встретились», а потом он сразу выложил ролик в канал: «Все-таки я его настиг, он с телкой был, залил перцовкой». Он еще хватается перед пятью тысячами человек, какой он крутой. Кто те люди, которые одобряют? Человека забрызгать в метро, где может быть человек с астмой, жене Лени в глаза попало, если у человека конъюнктивит, линзы, — возмутился юрист.