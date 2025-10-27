Тверской суд избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими

24 октября Пролетарский районный суд Твери получил запрос от следователя о заключении под стражу Сахиба Гадирова, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.
«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, был избран запрет определённых действий», — сообщили в пресс-службе.
Виновнику ДТП теперь запрещено покидать своё жильё без разрешения следователя, управлять любыми транспортными средствами, контактировать с потерпевшими, свидетелями, специалистами и экспертами по делу, а также пользоваться средствами связи, включая интернет.
Как уже сообщал Life.ru, на прошлой неделе в Твери произошло ДТП: автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых семилетний ребёнок.
