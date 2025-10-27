Пожар в крупной уфимской больнице: вспыхнула РКБ имени Куватова

Сегодня вечером, 27 октября, в Уфе произошел пожар в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.
Из здания была проведена эвакуация пациентов и медицинского персонала. Прибывшие специалисты локализовали возгорание на площади 18 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, бригады скорой медицинской помощи и другие экстренные службы.
Согласно предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет. Тушение возгорания продолжается. На место выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС для установления причин происшествия.
— Ситуация на контроле, — заверили в чрезвычайном ведомстве.
