Под Ростовом водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками

В Ростовской области водитель «пятнадцатой» погиб при обгоне фуры.

Под Ростовом водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с двумя грузовиками. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону. Судя по снятым на месте кадрам, дорога в момент аварии была окутана туманом.

— Авария произошла в понедельник, 27 октября, в 7:30 минут на 35-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск», — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» выполнял маневр обгона в разрешенном месте, но не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 42-шофера.

После первого столкновения легковой автомобиль врезался во встречный Dongfeng. За рулем китайского грузовика находился 36-летний шофер.

В результате аварии погиб водитель «пятнадцатой». Другие участники ДТП не пострадали.

— На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тем временем в Госавтоинспекции Ростовской области призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

