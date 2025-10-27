Под Ростовом водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками

Под Ростовом водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с двумя грузовиками. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону. Судя по снятым на месте кадрам, дорога в момент аварии была окутана туманом.
— Авария произошла в понедельник, 27 октября, в 7:30 минут на 35-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск», — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» выполнял маневр обгона в разрешенном месте, но не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 42-шофера.
После первого столкновения легковой автомобиль врезался во встречный Dongfeng. За рулем китайского грузовика находился 36-летний шофер.
В результате аварии погиб водитель «пятнадцатой». Другие участники ДТП не пострадали.
— На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Тем временем в Госавтоинспекции Ростовской области призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
