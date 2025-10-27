Пассажирам пришлось спрыгивать на пути, после того как «Иволга» увезла их в депо

По предварительным данным, причиной произошедшего стала массовая невнимательность пассажиров: по громкой связи несколько раз объявляли, что состав едет только до станции Очаково, а не до конечной МЦД Апрелевки. После этого состав отогнали на перегонный пункт на Солнечной. При этом, судя по кадрам, в какой-то момент в «Иволге» подвезли специальный трап, чтобы спустить оставшихся пассажиров.