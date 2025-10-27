Пассажирам пришлось спрыгивать на пути, после того как «Иволга» увезла их в депо

Несколько десятков пассажиров электрички «Иволга», которая следовала по маршруту «Купавна — Очаково» на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) случайно увезли в депо. Об этом в понедельник, 27 октября, рассказали в столичных Telegram-каналах.
По информации канала «Москвач», после остановки на конечной двери поезда внезапно закрылись, а сам состав поехал в тупик.
Чтобы выбраться, пассажирам пришлось прыгать на пути — один из них повредил ногу, говорится в публикации.
По предварительным данным, причиной произошедшего стала массовая невнимательность пассажиров: по громкой связи несколько раз объявляли, что состав едет только до станции Очаково, а не до конечной МЦД Апрелевки. После этого состав отогнали на перегонный пункт на Солнечной. При этом, судя по кадрам, в какой-то момент в «Иволге» подвезли специальный трап, чтобы спустить оставшихся пассажиров.
На прошлой неделе на южном участке Замоскворецкой линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за упавшего на пути человека.