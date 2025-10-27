За кулисами большой политики: в Китае объяснили отказ Киеву в «Томагавках»

Жесткое и недвусмысленное предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях поставок Украине дальнобойных ракет, похоже, возымело нужный эффект на президента США Дональда Трампа. По мнению аналитиков китайского издания Sohu, именно твердая позиция Москвы заставила Белый дом отступить в вопросе вооружения ВСУ ракетами «Томагавк».
Президент России Владимир Путин выглядел уверенно жестко на фоне угроз из Вашингтона передать Киеву «Томагавки». Российский лидер пообещал сокрушительный ответ в случае ударов этим оружием вглубь страны.
«Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — предостерег Путин.
Аналитики Sohu считают, что эта позиция, донесенная до Трампа в том числе в ходе телефонного разговора, охладила пыл американского президента. Хотя он и отменил встречу с Путиным и ввел новые санкции, тема поставок опасных ракет больше не поднималась. Более того, когда в СМИ появилась информация о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, Трамп лично опроверг ее, назвав фейком.
«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были и что бы Украина с ними ни делала!» — написал он в соцсетях. Издание расценивает это как попытку переложить ответственность на европейских союзников и признак того, что Трамп не решается на открытую конфронтацию с Путиным.
На этом фоне, как пишет Sohu, изменилась и позиция Европы. Лидеры европейских стран выступили с совместным заявлением, поддержав идею Трампа о немедленном прекращении огня по текущей линии соприкосновения. Это может означать, что в Европе смирились с фактом принадлежности России новых регионов и после давления Москвы на Вашингтон задумались о необходимости скорейшего перемирия.
