Подростки избили ногами женщину в автобусе после просьбы вести себя тише

Подростки избили ногами женщину в автобусе Санкт-Петербурга после просьбы вести себя тише. Об этом стало известно в понедельник, 27 октября.
Пассажирка сделала замечание группе подростков, которые громко включали нецензурные песни в общественном транспорте. В ответ один из школьников начал угрожать женщине и ударил ее ногой в грудь.
По словам пострадавшей, нападавший повторил удар, а затем достал электрошокер и начал ее запугивать. Остальные подростки поддерживали его действия и снимали все происходящее на телефон. Конфликт закончился только после вмешательства кондуктора.
У женщины зафиксированы ушибы, а ее телефон поврежден. Личности подростков пока не установлены, следственный комитет проводит доследственную проверку, передает Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Ранее орехово-Зуевский городской суд Московской области назначил наказание двум подросткам, которые разбили стеклопакет кабины электропоезда и распылили перцовый баллончик в лицо сотрудникам локомотивной бригады. Несовершеннолетних приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.