Прокуратура начала проверку из-за пожара в РКБ имени Куватова в Уфе

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в одном из корпусов Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Пожар произошел сегодня около 22:40 на четвертом этаже пансионата при больнице, где проживают сотрудники и временно пребывают пациенты с родственниками. Пожар локализовали на площади 18 квадратных метров. Была оперативно эвакуация пациентов и медицинского персонала. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуированные граждане размещены в других корпусах лечебного учреждения.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, скорая медицинская помощь и другие экстренные службы. На место также выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.
Прокуратура намерена установить причины и обстоятельства инцидента и проверить соблюдение требований пожарной безопасности в медучреждении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.