Прокуратура начала проверку из-за пожара в РКБ имени Куватова в Уфе

Пожар произошел сегодня около 22:40 на четвертом этаже пансионата при больнице, где проживают сотрудники и временно пребывают пациенты с родственниками. Пожар локализовали на площади 18 квадратных метров. Была оперативно эвакуация пациентов и медицинского персонала. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуированные граждане размещены в других корпусах лечебного учреждения.