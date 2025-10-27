Эвакуировали 63 человек: в Уфе ликвидировали пожар в РКБ имени Куватова

Пожар в пансионате Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в Уфе полностью ликвидирован. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, из здания было эвакуировано 63 человека, среди них детей нет. Погибших и пострадавших нет.
По данным ведомства, по прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что открытое горение происходило на четвертом этаже. Возгорание ликвидировали на площади 18 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 37 человек личного состава и 17 единиц техники.
Как сообщалось ранее, пожар начался около 22:40 в пансионате при больнице, где проживают сотрудники и временно пребывают пациенты с родственниками. Эвакуированные граждане размещены в других корпусах лечебного учреждения.
Прокуратура уже организовала проверку по факту возгорания и намерена установить причины и обстоятельства инцидента, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности. На месте продолжают работу специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России для установления причины пожара.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.