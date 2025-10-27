Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: причиной смерти третьего погибшего в Disney World стало самоубийство

В Disney World менее чем за две недели зафиксировали третью смерть.

Источник: Аргументы и факты

Причиной смерти третьего погибшего посетителя развлекательного комплекса Disney World в США стало самоубийство, пишет The New York Post.

По данным издания, 28-летнего Мэттью Кона нашли мертвым в отеле Disney s Contemporary Resort. Это произошло 23 октября. Представитель Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж подтвердил, что смерть наступила в результате самоубийства.

Ранее сообщалось, что в Disney World менее чем за две недели зафиксировали третью смерть. Последний инцидент произошел в отеле Disney s Contemporary Resort. До этого погибли женщина и мужчина. В частности, мужчина потерял сознание во время поездки на одном из аттракционов. Его не удалось спасти.