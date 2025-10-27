NYP: причиной смерти третьего погибшего в Disney World стало самоубийство

Ранее сообщалось, что в Disney World менее чем за две недели зафиксировали третью смерть. Последний инцидент произошел в отеле Disney s Contemporary Resort. До этого погибли женщина и мужчина. В частности, мужчина потерял сознание во время поездки на одном из аттракционов. Его не удалось спасти.